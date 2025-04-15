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        Haberler Gündem Güncel Osmaneli'nde "Avcı Bayramı" etkinlikleri | Son dakika haberleri

        Osmaneli'nde "Avcı Bayramı" etkinliklerle kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen "Avcı Bayramı" kutlamaları renkli etkinliklere sahne oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:41
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        Osmaneli'nde "Avcı Bayramı" etkinlikleri
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        Bilecik'in Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen "Avcı Bayramı" etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında, avcılık kültürünün korunması ve doğayla uyum içerisinde sürdürülen faaliyetlerin önemi bir kez daha vurgulandı.

        Programa, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ve çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, Lefke Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkürlerini ilettiler.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #avcı bayramı
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