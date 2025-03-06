Osmaneli'de 15 ton su ücretsiz

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi mart ayı belediye meclisi toplantısını Belediye Başkanı Bekir Torun'un başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni hizmetleri duyurup, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Torun, her ay 15 ton suyun evlere ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

REKLAM advertisement1

Bekir Torun, "65 yaş üstü vatandaşların Bilecik Devlet Hastanesi'ne ücretsiz gidip dönebileceği düzenleme hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra, 3 bin sayacın değiştirilmesi gerekliliğinin ortadan kalktığını ve otopark yönetmeliğinin yeni düzenlemelerle çözüme kavuşacak. İçme suyu kısmında zam yapılmadığını ve hanelere daha büyük bir destek sağlanacak" dedi.

Başkan Torun, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılmasıyla Osmaneli'ne 18 milyon TL'lik bir gelir sağlandığını belirtti.

Destek politikalarına mali durumları el verdiği sürece devam edeceklerini kaydeden Başkan Torun, Osmaneli'nde otopark yönetmeliği ile ilgili sıkıntıların yeni düzenlemelerle çözüme kavuşturulacağını ve otopark ücretlerinin en kısa zamanda düzeltilmesini hedeflediklerini ifade etti.