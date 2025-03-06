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        Haberler Gündem Güncel Osmaneli'de 15 ton su ücretsiz | Son dakika haberleri

        Osmaneli'de her ay 15 ton su ücretsiz olacak

        Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, her ay 15 ton suyun evlere ücretsiz olarak verileceğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:41
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        Osmaneli'de 15 ton su ücretsiz
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        Bilecik'in Osmaneli Belediyesi mart ayı belediye meclisi toplantısını Belediye Başkanı Bekir Torun'un başkanlığında gerçekleştirdi.

        Toplantıda yeni hizmetleri duyurup, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Torun, her ay 15 ton suyun evlere ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

        Bekir Torun, "65 yaş üstü vatandaşların Bilecik Devlet Hastanesi'ne ücretsiz gidip dönebileceği düzenleme hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra, 3 bin sayacın değiştirilmesi gerekliliğinin ortadan kalktığını ve otopark yönetmeliğinin yeni düzenlemelerle çözüme kavuşacak. İçme suyu kısmında zam yapılmadığını ve hanelere daha büyük bir destek sağlanacak" dedi.

        Başkan Torun, kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılmasıyla Osmaneli'ne 18 milyon TL'lik bir gelir sağlandığını belirtti.

        Destek politikalarına mali durumları el verdiği sürece devam edeceklerini kaydeden Başkan Torun, Osmaneli'nde otopark yönetmeliği ile ilgili sıkıntıların yeni düzenlemelerle çözüme kavuşturulacağını ve otopark ücretlerinin en kısa zamanda düzeltilmesini hedeflediklerini ifade etti.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #osmaneli belediyesi
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