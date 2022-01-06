MasterChef Türkiye'nin konuk jürilerinden biri olan olan Osman Sezener, son dönemin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri durumunda. Hayatı ve restoranına ile ilgili bilgiler gündem olan Osman Sezener'in biyografisini bir araya getirdik. Peki Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli?
OSMAN SEZENER KİMDİR?
M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. 2010-2016 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Yarı Alman yarı Girit köklerine sahip. Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zekasının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İzmir'e dönen Sezener, ailesinin Ristorante Pizzeria Venedik'i yeni markalarla genişletmek için çalışmış ve Venedik Catering ve Venedik Pizza Express'i oluşturmuştur.
Osman Sezener, büyüdüğü bölgenin toprağından ve denizinden elde ettiği malzemeyi odun ateşinde, en doğal haliyle pişirdiği bir restoran yaratmıştır. OD Urla adındaki restoran 2018 yılının sonuna doğru açıldı. Dünyaca ünlü şef, Ecem Sezener ile evli ve çiftin bir çocuğu vardır.
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