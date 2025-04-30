İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen Preparing Coffee (Kahve Hazırlamak) adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre 1881 tarihli tablo, adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.

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Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor. Sotheby's Müzayede Evi'ne göre eserin nerede olduğu kısa süre öncesine kadar bilinmiyordu.

AA'nın haberine göre Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablosu, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda fotoğrafçılık yapan Sebah & Joaillier tarafından çekilen siyah beyaz bir kare sayesinde biliniyordu.

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1910 YILINDA GÜRCİSTANLI SANAT KOLEKSİYONCUSU SATIN ALDI

İlk olarak 1910 civarında Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alınan tablo, Yadigarov'un oğlu Archil'e, 1930'lu yıllarda ise evlilik yoluyla Archil ile akraba olan Viyana'daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008'e kadar miras yoluyla onda kaldı.

Kompozisyonun kendisi, Osman Hamdi Bey'in estetik incelik ve kültürel saygısının imzası olarak bir ustalık sınıfı eseri olarak görülüyor. Muhtemelen İstanbul'un Topkapı Sarayı'ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor. Eserin üst kısmında kufi yazı tipiyle yazılan metinde besmele ve sonrasında Kur'an-ı Kerim'in Hud Suresi'nin 88. ayetinin bir kısmı olan "Başarmam ancak Allah'ın yardımıyladır" anlamındaki ifade yer alıyor. Osman Hamdi Bey'in başka eserlerinde de yer alan bu ifade, esere manevi ve entelektüel bir derinlik de katıyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.