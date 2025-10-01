Osman Gazi'nin fethettiği Çadırlı Kalesi'nin yeri tespit edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü doktorasını tamamlayan Mehmet Can Çetin'in Osmanlı Kuruluşunun Somut Mirası, 'Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi Dönemlerinin Tarihi Coğrafyası başlıklı araştırması yaklaşık 4 yıl sürdü.

Çetin, Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan'ın danışmanlığındaki araştırmasında, il genelinde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi dönemlerinin tarihi coğrafyası, kaleleri, köyleri ve askeri güzergahları üzerinde yoğunlaştı.

Hem arşiv belgeleri hem de sahadaki gözlemlerle Osmanlı kroniklerinde geçen yerleşim yerlerinin izini süren Çetin, Osman Gazi'nin ilk fethettiği kaleler arasında adı geçen Çadırlı Kalesi'nin yerini tespit etti.

Bilecik'in Bayırköy bölgesinde, Osmaneli, Gölpazarı ve Sakarya Nehri hattını gözetleyebilecek yüksek ve stratejik bir noktada konumlanan kaleden geriye sur duvarları, depo ve merdiven kalıntılarının kaldığı belirlendi.

Çetin, Osman Gazi'nin 1304-1305 Sakarya seferinde fethettiği kaleler arasında geçen Çadırlı Kalesi'nin yerini bulmak için çalıştıklarını söyledi.

İlk Osmanlı kroniklerinde Osman Gazi'nin Lefke, Leblebici ve Çadırlı kalelerini fethettiğinin yazıldığını belirten Çetin, bilgi ışığında bölgeye yoğunlaştıklarını anlattı.

Çetin, saha çalışmaları sırasında tapu kayıtlarında ve arşiv belgelerinde bölgenin "Çadırlı Mevkisi" olarak geçtiğini tespit ettiklerini dile getirerek, "Bölgeye yaptığımız birkaç tırmanışta, arkeolog hocalarımızın da görüşlerini alarak burada bir kale yerleşkesine dair kalıntılar tespit ettik. Merdiven izleri, sur duvarları, su ve tahıl depoları gibi kalıntılar. Bizans dönemine ait yapılar olarak değerlendirildi" dedi.

Kalenin bugüne ulaşmış somut izleriyle Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir tartışmaya da katkı sunduğunu belirten Çetin, "Osmanlı'nın kuruluş dönemi üzerine yapılan tartışmalarda, bazı çevreler erken dönem kroniklerdeki bilgilerin kurgu olabileceğini savunuyor ancak biz, bu çalışmamızla hem kroniklerde geçen yer isminin hem de saha bulgularının örtüştüğünü ortaya koyduk. Bu da erken Osmanlı kaynaklarının tarihi gerçekliği yansıttığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Çetin, Çadırlı Kalesi'nin Bayırköy bölgesinde, Osmaneli, Gölpazarı ve Sakarya Nehri hattını gözetleyebilecek yüksek ve stratejik bir noktada konumlandığını anlatarak, şöyle konuştu: