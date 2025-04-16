Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
Transferi her gün manşetleri süsleyen Victor Osimhen geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı! Nijeryalı yıldızın şu anki tek odağı Galatasaray'la yaşayacağı şampiyonluk...
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Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi gizemini korumayı sürdürüyor...
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Adı başta Manchester United ve Juventus olmak üzere birçok devle anılan Nijeryalı yıldızın gözü kulağı transfere kapalı.
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Daha önce Galatasaray’a nisan ayı sonunda gelecekle ilgili kararını bildirecek olan Osimhen sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya geldi.
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Son haftalarda sarı-kırmızılıları gol yollarında adeta sırtlayan yıldız golcü şu anki odağının şampiyonluk olduğunu belirtti.
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Geleceğiyle ilgili kararı sezon devam ederken vermeyeceğini ifade eden Osimhen Galatasaray’la sezon sonunda bir kez daha görüşecek.
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Samsunspor müsabakasının ardından yaptığı “Galatasaray her zaman kalbimde olacak” açıklamasıyla taraftarı ikiye bölen Nijeryalı kendisine gelen tekliflere de yanıt vermiyor.
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Galatasaraylı idareciler 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Osimhen’in kalma ihtimalini, gitme ihtimalinden daha yüksek görüyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri Osimhen Galatasaray’da kalacakmış gibi hareket ederken şampiyonlukla birlikte gelecek Şampiyonlar Ligi kozuyla ellerinin güçleneceğini düşünüyor.
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Osimhen’in bonservisini dört yıla yayarak ödemeyi planlayan Galatasaray oyuncunun burada kalma iradesiyle Napoli’nin inadının da kırılacağını düşünüyor.
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Sarı-kırmızılı yetkililer Osimhen transferini yüksek maliyetinden dolayı aynı zamanda sigortalatmayı ve kendisini ekonomik anlamda da garantiye almayı planlıyor.
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Napoli’nin sahibi De Laurentiis’in Nijeryalı golcüyü İtalya’daki rakiplerine satmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında...
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Galatasaray'da 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 29 gol - 6 asistlik performans gösterdi.
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