Osimhen kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i gündemine aldı. Taraftarlarda büyük heyecan yaratan Osimhen, Napoli'de Conte tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızıların transfer gündeminde yer alan Osimhen'in hayatı ve futbol kariyeri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Osimhen kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
- 1
Galatasaray, Napoli'den Osimhen'i transfer etmek için harekete geçti. Kariyerine 2017 yılında Wolfsburg kulübünde başlayan Osimhen, Napoli'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Victor Osimhen'in sarı kırmızılı kulübe transfer olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Osimhen kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?" İşte detaylar...
- 2
OSIMHEN KİMDİR?
Victor Osimhen 29 Aralık 1998 doğumludur. Napoli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Wolfsburg kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Charleroi, Lille ve Napoli kulüplerinde oynadı. Osimhen'in geçmişteki başarıları ve performansları, onu büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu haline getirdi. Lille'deki etkileyici performansı ve Napoli'deki başarılı dönemleri, onun Avrupa futbolundaki önemli oyunculardan biri olmasını sağladı. Şu anda Napoli'de kariyerine devam eden Osimhen, kulüp ve ülkesindeki başarılarıyla uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.
- 3
OSIMHEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2017-2018 VfL Wolfsburg
2018-2019 Charleroi
2019-2020 Lille OSC
2020 Napoli
-