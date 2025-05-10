Osimhen'den taraftara şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya paylaşımında bulundu.

REKLAM advertisement1

OSİMHEN: "KUTLAMA VAKTİ"

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor maçının ardından çıkışa yöneldiği sırada basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.

Osimhen, "Taraftara bir mesajın var mı?" sorusunun ardından, "Dans ayakkabılarınızı giyin. Kutlama vakti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.