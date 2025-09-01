Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon Gazze'ye yardım taşıyor - Magazin haberleri

        Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon Gazze'ye yardım taşıyor

        Dünya genelinden 44 ülkeden aktivistlerin desteklediği 'Küresel Sumud Filosu', Gazze'deki açlık çeken insanlara insani yardım ulaştırmak için İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıktı. Filoda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Oscar ödüllü Susan Sarandon ve Liam Cunningham gibi ünlü isimler yer alıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 22:41 Güncelleme: 01.09.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar'lı oyuncu Gazze'ye yardım taşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde 44 ülkeden aktivistlerin desteklediği 'Küresel Sumud Filosu' kapsamında onlarca gemiden oluşan ilk filo, Gazze'de açlıkla mücadele eden insanlara insani yardım ulaştırmak amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıktı.

        Uluslararası aktivistler, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle yapılan iki girişimin ardından bu kez Gazze için şimdiye kadarki en büyük deniz misyonunu organize etti. Dünya genelinden insani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, hukukçular ve denizcilerin katıldığı filonun ilk ayağında, bugün Barcelona'dan 20'den fazla gemiyle 300'den fazla aktivist hareket etti.

        REKLAM

        GRETA THUNBERG DE FİLODA

        On binlerce kişinin katılmak için gönüllü olduğu misyon çerçevesinde yüzlerce aktivist günlerce sürecek yolculuğa çıktı. İlk filoda yer alan isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon ve Game of Thrones dizisi oyuncularından Liam Cunningham gibi tanınmış isimler de bulunuyor.

        Susan Sarandon

        Liman çıkışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, şunları söyledi; "İsrail, soykırım niyetini oldukça açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün burada sorulacak soru, bizim niçin yola çıktığımız değil. Buradaki hikâye, başlamak üzere olduğumuz misyonla da ilgili değil. Hikâye Filistin’le ilgili. İnsanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydukları en temel imkânlardan kasıtlı olarak mahrum bırakılmalarıyla ilgili. Hikâye, dünyanın buna sessiz kalmasıyla ilgili."

        Greta Thunberg

        İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi hedeflediğini belirten Thunberg, "Eğer bu durum insanları harekete geçirmiyorsa, yani koltuklarından kalkıp örgütlenmeye, sokaklara çıkmaya yöneltmiyorsa, başka neyin yöneltebileceğini bilmiyorum" dedi.

        Liam Cunningham

        Türkiye'den de doktor, aktivist, gazeteci ve sanatçıların katıldığı ilk filonun hareketi sırasında limanda toplanan binlerce kişi Gazze lehine sloganlar attı.

        FİLODAKİ GEMİ SAYISI 50’Yİ AŞACAK

        Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Küresel Gazze Hareketi (GMTG), Mağrib Sumud Filosu ve Malezya Sumud Nusantara işbirliğiyle oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', 4 Eylül'de İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan katılacak gemilerle yoluna devam edecek. Organizatörler, Tunus’tan katılacak yeni gemilerle birlikte filodaki toplam gemi sayısının 50'yi aşacağını belirtiyor.

        İSRAİL DAHA ÖNCE İKİ YARDIM GEMİSİNİ ENGELLEMİŞTİ

        Uluslararası aktivistlerin bu yıl organize ettiği Madleen gemisi, 9 Haziran'da Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından engellenmişti. Ardından Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli gemi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına uğramıştı.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küresel Sumud Filosu
        #Greta Thunberg
        #Susan Sarandon
        #Liam Cunningham

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Habertürk Anasayfa