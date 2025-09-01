Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon Gazze'ye yardım taşıyor

Dünya genelinde 44 ülkeden aktivistlerin desteklediği 'Küresel Sumud Filosu' kapsamında onlarca gemiden oluşan ilk filo, Gazze'de açlıkla mücadele eden insanlara insani yardım ulaştırmak amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıktı.

REKLAM advertisement1

Uluslararası aktivistler, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle yapılan iki girişimin ardından bu kez Gazze için şimdiye kadarki en büyük deniz misyonunu organize etti. Dünya genelinden insani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, hukukçular ve denizcilerin katıldığı filonun ilk ayağında, bugün Barcelona'dan 20'den fazla gemiyle 300'den fazla aktivist hareket etti.

REKLAM

GRETA THUNBERG DE FİLODA

On binlerce kişinin katılmak için gönüllü olduğu misyon çerçevesinde yüzlerce aktivist günlerce sürecek yolculuğa çıktı. İlk filoda yer alan isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon ve Game of Thrones dizisi oyuncularından Liam Cunningham gibi tanınmış isimler de bulunuyor.

Susan Sarandon Liman çıkışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Thunberg, şunları söyledi; "İsrail, soykırım niyetini oldukça açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün burada sorulacak soru, bizim niçin yola çıktığımız değil. Buradaki hikâye, başlamak üzere olduğumuz misyonla da ilgili değil. Hikâye Filistin’le ilgili. İnsanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydukları en temel imkânlardan kasıtlı olarak mahrum bırakılmalarıyla ilgili. Hikâye, dünyanın buna sessiz kalmasıyla ilgili." Greta Thunberg İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi hedeflediğini belirten Thunberg, "Eğer bu durum insanları harekete geçirmiyorsa, yani koltuklarından kalkıp örgütlenmeye, sokaklara çıkmaya yöneltmiyorsa, başka neyin yöneltebileceğini bilmiyorum" dedi. Liam Cunningham Türkiye'den de doktor, aktivist, gazeteci ve sanatçıların katıldığı ilk filonun hareketi sırasında limanda toplanan binlerce kişi Gazze lehine sloganlar attı. FİLODAKİ GEMİ SAYISI 50’Yİ AŞACAK

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Küresel Gazze Hareketi (GMTG), Mağrib Sumud Filosu ve Malezya Sumud Nusantara işbirliğiyle oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu', 4 Eylül'de İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan katılacak gemilerle yoluna devam edecek. Organizatörler, Tunus’tan katılacak yeni gemilerle birlikte filodaki toplam gemi sayısının 50'yi aşacağını belirtiyor. İSRAİL DAHA ÖNCE İKİ YARDIM GEMİSİNİ ENGELLEMİŞTİ Uluslararası aktivistlerin bu yıl organize ettiği Madleen gemisi, 9 Haziran'da Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından engellenmişti. Ardından Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli gemi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına uğramıştı. Fotoğraflar: AA, Shutterstock