Oscar'da pop yıldızlarından büyük yarış beklentisi: Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande

Diğer tahminler arasında 'The Room Next Door'dan Tilda Swinton, 'The Piano Lesson'dan Danielle Deadwyler, 'Conclave'den Isabella Rossellini ve 'A Complete Unknown'dan Monica Barbaro var.

Oscar adayları, ödül töreninden iki ay önce, 17 Ocak 2025'te açıklanacak.