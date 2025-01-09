Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi

Güney California'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.

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Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.

Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, "Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yangınların bölgedeki yaşamı ciddi şekilde etkilediği, tahliyeler ve zararla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Zira eski Oscar sunucusu Billy Crystal, Paris Hilton, James Woods, Miles Teller ile Leighton Meester ve Adam Brody çifti yangında evlerini kaybetti. ÖDÜL GECESİ VE ADAYLIKLAR ERTELENDİ Yangınlar, Los Angeles sakinlerinin yanı sıra bölgedeki film ve televizyon sektöründe de büyük bir kaosa neden oldu.

Santa Monica'da düzenlenen Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) de 12 Ocak'tan 26 Ocak'a ertelendi. Diğer taraftan, Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) adaylıklarının 9 Ocak Perşembe günü açıklanması planlanıyordu, ancak bu da ertelendi. ÇEKİMLER ASKIYA ALINDI Devam eden yangınlar nedeniyle birçok televizyon yapımı durduruldu.

Etkilenen yapımlar arasında Fallout'un ikinci sezonu, Abbott Elementary ve Grey's Anatomy yer alıyor. NBCUniversal, Loot, Ted, Suits: LA, Happy's Place ve Altın Küre ödüllü Hacks gibi dizilerin çekimlerini askıya aldığını açıkladı. America's Got Talent, pazar günü yapılması planlanan seçmelerin ertelendiğini Instagram üzerinden duyurdu. 2025 Oscar töreni, 2 Mart'ta Hollywood Bulvarı'ndaki Dolby Tiyatrosu'nda Conan O'Brien tarafından sunulacak.

*Görseller DHA ve AP tarafından servis edilmiştir.