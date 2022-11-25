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Örümcek Adam filminin konusu ne? Spiderman filminin oyuncuları kim?

Örümcek Adam televizyon ekranlarında izleyici ile tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu David Koepp'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sam Raimi oturduğu film 2002 yılında vizyona girmiştir. Filmi ilk defa izleyecek olanlar Örümcek Adam filminin konusu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. İşte Spiderman filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Giriş: 25.11.2022 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Örümcek Adam filminin konusu ne? Spiderman filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Vizyona girdiği 2002 yılında büyük ses getiren Örümcek Adam serinin ilk filmi olma özelliğini taşımaktadır. Geniş oyuncu kadrosu ve fantastik senaryosu ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Peki Örümcek Adam filminin konusu ne? Spiderman filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi? İşte Örümcek Adam filmi hakkında tüm merak edilenler...

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI KİMLER?
Tobey Maguire: Spiderman/ Peter Parker
Williem Dafoe: Green Goblin
Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
James Franco: Harry Osborn
J.K. Simmons: J.Jonah Jameson
Cliff Robertson: Uncle Ben Parker
Rosenary Harris: Auntie May Parker
Ted Raime: Hoffman

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.

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