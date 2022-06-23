Yönetmenliğini Sam Raimi'nin yaptığı ve senaryosunu David Koepp'in yazdığı üçleme film serisinin ilk filmi olan Örümcek Adam 1 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Film severler "Örümcek Adam 1 filmi oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Örümcek Adam filmi hakkında merak edilen detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM KONUSU

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI

Tobey Maguire - Örümcek Adam / Peter Parker

Willem Dafoe - Yeşil Cin / Norman Osborn

Kirsten Dunst - Mary Jane Watson

James Franco - Harry Osborn

Rosemary Harris - May Parker

Cliff Robertson - Ben Parker

J.K. Simmons - J. Jonah Jameson

Joe Manganiello - Flash Thompson

Bill Nunn - Joseph 'Robbie' Robertson

Ted Raimi - Hoffman

Octavia Spencer - Kayıtçı Kız

Jack Betts - Henry Balkan

Stanley Anderson - General Slocum

Ron Perkins - Dr. Mendell Stromm

Larry Joshua - Güreş Organizatörü

Timothy Patrick Quill - Güreş Arenası Güvenliği