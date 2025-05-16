"Ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesi"

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreni, 14 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreninde konuştu.

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Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık edildiğini ifade eden Yener, “Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu’nun kurulması vesilesiyle burada toplanmış olmak, bizler için büyük bir onur ve tarihi bir sorumluluktur.” şeklinde konuştu.

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"BURADA ATILACAK İMZALAR ORTAK TARİHİMİZİ GELECEĞE TAŞIMA İRADESİDİR"

Yener, “Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan bu şehirde, demokrasinin temelini oluşturan seçim süreçlerine dair iş birliğimizi kurumsallaştırmak, son derece anlamlı ve semboliktir. Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil; aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir. Bugün imzalayacağımız bu mutabakat ile seçim süreçlerimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan seçimlerin, halk iradesini doğru ve adil biçimde yansıtması, ancak güçlü kurumlar ve etkili iş birlikleriyle mümkündür.” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİMİZİN GÜÇLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK” Platformun kurulmasına yönelik Yener, “Bu platformun kurulmasıyla birlikte; seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız. Bu platform, aynı zamanda seçimlere olan halk güvenini artıracak, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkı sunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu olarak, 75 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz seçim süreçlerinden edindiğimiz bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya ve kardeş ülkelerin tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Gerek teknik altyapımız, gerekse seçimlerin yönetimi konusundaki birikimimizle bu platformun etkin işlemesine katkı sunmayı bir görev addediyoruz.” diye konuştu. Yener, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne ve tüm üye ülkelerin değerli başkanlarına teşekkür etti. “BU KÖPRÜ, KALICI İŞ BİRLİKLERİNE VESİLE OLACAK” Yener, “Türkistan’da atılan bu adımın, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada kurduğumuz bu köprü, gelecekte daha da genişleyecek ve kalıcı iş birliklerine vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, danışma platformumuzun hayırlı olmasını diliyor, imza törenimizin ülkelerimize ve halklarımıza fayda getirmesini temenni ediyorum.” dedi.