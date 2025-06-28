Merkezin giderleri için ortaklaşa olarak çalıştıklarını söyleyen Çileli, "Umarım burası gibi atıl durumdaki binalarımız ufak tefek dokunuşlularla engellilerimizin hizmetine açılır. Otizm çok zor, aileler çok çaresiz. Bu merkez bu noktada çok büyük dayanışmaya örnek oluyor. Bir anne bir işi olduğunda, diğer annelerimiz çocuğunun bakımını da üstleniyor. Yaygınlaşması ve kamu desteğiyle sürdürülebilir olması çok kıymetli. Bazen mantı, ekmek yapıyoruz, seralarda günlük olarak çalışıyoruz ve merkezimizin giderlerini bu şekilde karşılıyoruz" dedi.