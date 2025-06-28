Jhon Duran transferinde imza an meselesi
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etti
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Jhon Duran transferinde önemli bir aşama kaydetti.
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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etti ve golcü oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
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Sarı-lacivertli ekip ise transferin resmiyet kazanması için Kolombiyalı futbolcudan gelecek nihai yanıtı bekliyor.
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PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.