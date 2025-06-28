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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jhon Duran transferinde imza an meselesi - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran transferinde imza an meselesi

        Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:29
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          Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Jhon Duran transferinde önemli bir aşama kaydetti.

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          Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Al-Nassr, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul etti ve golcü oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

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          Sarı-lacivertli ekip ise transferin resmiyet kazanması için Kolombiyalı futbolcudan gelecek nihai yanıtı bekliyor.

        • 4

          PERFORMANSI

          Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.

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