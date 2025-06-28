Sakarya'da, Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda dün saat: 11.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 26 saat geride kaldı.

YUMAKLI: RİSK TEŞKİL EDEN 3 YANGIN VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada meydana gelen yangınlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ülke genelinde 113 yangın çıktı, 6'sı devam ediyor. Risk teşkil eden 3 yangın var. Birisi dün sabah Sakarya'da çıkan Bilecik'e sıçrayan yangın. Sakarya'da 2, Bilecik'te 11 olmak üzere 13 köy tahliye edildi. Bu yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu bölgede en son benzer bir yangın 30 yıl önce meydana gelmişti. İkinci riskli yangın ise Manisa Akhisar'da çıkan yangın ve bu yangın bugün sabah çıktı, 11.25'ten beri müdahale ediliyor. Bir de Bolu Göynük'te yangın çıktı. Burası da üçüncü riskli yangın ve hepsine müdahalemiz sürüyor."