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        Haberler Gündem Sakarya yangın: Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı | SON DAKİKA HABERİ

        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangını kontrol altına almak için dünden bu yana havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Tedbir amaçlı bölgede birçok ev tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülke genelinde 113 yangın çıktı, 6'sı devam ediyor. 3 bölgede risk teşkil eden yangınlar ise Sakarya'da çıkan Bilecik'e sıçrayan, Manisa Akhisar'daki ve Bolu Göynük'de yangınlar" dedi. Yumaklı, tüm yangınlara etkin biçimde müdahale edildiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:01
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        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
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        Sakarya'da, Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde ormanlık alanda dün saat: 11.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 26 saat geride kaldı.

        YUMAKLI: RİSK TEŞKİL EDEN 3 YANGIN VAR

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada meydana gelen yangınlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ülke genelinde 113 yangın çıktı, 6'sı devam ediyor. Risk teşkil eden 3 yangın var. Birisi dün sabah Sakarya'da çıkan Bilecik'e sıçrayan yangın. Sakarya'da 2, Bilecik'te 11 olmak üzere 13 köy tahliye edildi. Bu yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu bölgede en son benzer bir yangın 30 yıl önce meydana gelmişti. İkinci riskli yangın ise Manisa Akhisar'da çıkan yangın ve bu yangın bugün sabah çıktı, 11.25'ten beri müdahale ediliyor. Bir de Bolu Göynük'te yangın çıktı. Burası da üçüncü riskli yangın ve hepsine müdahalemiz sürüyor."

        GECE BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

        AA'daki habere göre Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ekipler, gece boyunca aralıksız müdahale etti.

        "HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        İKİ GÜNDE 49 ORMAN VE 62 ZİRAAT YANGINI

        Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde; 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir" denildi.

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        #sakarya
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