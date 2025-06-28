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        Haberler Gündem 3. Sayfa İddianame kan dondurdu! Öldürüp asetonla yakmış | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp aseton ve kömürle yakmış!

        İstanbul Bahçelievler'de, bir yıl önce tüyler ürperten bir cinayete kurban giden Mustafa Bayraktar'ın savcılıktaki soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede korkunç detaylar ortaya çıktı. Olaydan sonra tutuklanan iş yeri sahibinin oğlu 23 yaşındaki Batın Dalga ve annesi 43 yaşındaki Hasret Dalga hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. Batın Dalga'nın, bıçakla öldürdüğü Mustafa Bayraktar'ı, aseton ve kömürle yakıp eve gittiği ve bina yöneticisinin 'yangın var' diye araması ile olay yerine döndüğü tespit edildi

        Giriş: 28.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:34
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        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
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        İstanbul'da dehşet, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde, 27 Mart 2024 günü saat 10.00 sıralarında, hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangına müdahale eden ekipler tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı.

        YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

        Ekipler, bir varil içerisinde yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Polis tarafından yapılan incelemede elleri metal telle bağlanmış bulunan cesedin Mustafa Bayraktar’a ait olduğu saptandı. İncelenen kamera görüntülerinde iş yerine en son Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga’nın giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Görüntülerde Batın Dalga’nın elinde bıçak görüldü.

        ÖNCE BIÇAKLAYIP SONRA YAKMIŞ

        Soruşturmada Batın Dalga'nın, maktul Bayraktar'ı önce bıçakladığı ardından da yaktığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu Raporu'nda Bayraktar'ın ölüm nedeninin kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilerinden gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu ve ölüm sonrası yakıldığı belirlendi.

        ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI

        Hasret Dalga ve Batın Dalga'nın savunmaları ve tespitler sonucu cinayeti işlemek için birlikte hareket ettikleri saptandı. Olaydan sonra gözaltına alınan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

        Olayın ardından çalışma yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak cinayetle ilgili iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Batın Dalga ve Hasret Dalga'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

        Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Batın Dalga’nın ifadesi de yer aldı. Cinayeti itiraf eden Dalga, babası ile Mustafa Bayraktar’ın ortak iş yaptıklarını belirterek “Mustafa bu sebeple iş yerindeymiş. Annem 'dükkana elektrik hattı çekecek' dedi. Yanıma tedbir amaçlı bıçak almıştım. Bir ara tuvalete gittim. Annem bu sırada 'yeter' diye bağırdı.

        Tuvaletten döndükten sonra Mustafa'nın anneme fiziksel müdahalede bulunduğunu ve cinsel içerikli sözler söylediğini duydum. Sonra aramızda kavga çıktı ve onu bıçakladım. Sonra ellerini bağlayıp varile koydum. Cesetten yakarak kurtulmak için aseton ve kömür kullandım. Yakınca yoğun duman çıktı. Astım olmam sebebiyle oradan uzaklaşıp eve gittim. Bina yöneticisi yangın çıktı diye arayınca geri döndüm" dedi.

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        #istanbul
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