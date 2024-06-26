Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Ormanın İzin Verdiği Kadar Park'

        'Ormanın İzin Verdiği Kadar Park'

        'Ormanın İzin Verdiği Kadar Park' felsefesiyle yeniden hayat bulan Bonus Parkorman, İstanbul'un merkezinde doğayla iç içe, kültür, sanat, gastronomi ve sporla dolu bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Massive Attack, Judas Priest gibi grupların konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ormanın İzin Verdiği Kadar Park'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bonus Parkorman mevcut yapıların doğaya saygılı bir şekilde onarıldığı ve korunduğu, İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe bir yaşam alanı sunarak, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu benzersiz bir sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

        Garanti BBVA ile yapılan 5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması sonrasında “Bonus Parkorman” adıyla yeniden hayat bulan bu eşsiz alan, İstanbul halkına doğa ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.

        21 yapının rehabilitasyonu ile doğa ve spor alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, topraksız tarım alanları, yeme-içme mekanları ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği benzersiz alanlarla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

        REKLAM
        Nafiz Karadere-Recep Baştuğ
        Nafiz Karadere-Recep Baştuğ

        Bonus Parkorman’ın İstanbullular için vazgeçilmez bir uğrak noktası olacağını vurgulayan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Doğuş Grubu olarak, İstanbul’un kalbindeki Parkorman’ı büyük bir titizlikle rehabilite ettik. Büyük bir özveri ile bu anlamlı yatırımın ortaya çıkmasında katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma, paydaş ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Doğa ile iç içe ve 7/24 yaşayan bir buluşma noktası sunma hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, doğal dengeyi korumayı iş yapma tarzımızın merkezine yerleştirdik. Yeni yapılar inşa etmek yerine mevcut olanı doğaya saygılı bir şekilde onarıp koruyarak, ormanın ahengini bozmadan var olanı iyileştirdik. Parkorman, doğanın kalbinde kültür, sanat, gastronomi, spor ve eğlenceyi buluşturan bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. Amacımız, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal, çevresel ve finansal alanlardaki yenileyici yaklaşımımızı göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmek…” dedi.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, farklı, projelerle, sponsorluklarıyla uzun yıllardır sosyal hayatın önemli bir rengi ve destekçisi… Doğuş Grubu’nun vizyoner bir yaklaşım ve önemli bir yatırımla, doğayla uyumlu şekilde dönüştürdüğü ParkOrman’da 5 yıl sürecek bir iş birliği gerçekleştirdik. Hem şehrin merkezinde hem de doğayla iç içe olan Bonus ParkOrman’ın İstanbullular için bir kaçış noktası olacağına inanıyorum. Bonus ParkOrman’ın İstanbul’da yaşayanlar ve sanatseverler için şehir içinde nefes almayı sağlayacak bir mekân olmasına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Bundan sonra da etkinliklerin vazgeçilmez adresi olarak pek çok konser ve festivale ev sahipliği yapmasını, ziyaretçilerinin unutulmaz anılar biriktirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

        Etkinlikler ve Gelecek Planları

        Bonus Parkorman, 29-30 Haziran'da gerçekleşecek İKSV Gezgin Salon etkinliğiyle yaza hızlı bir giriş yapacak. Yaz boyunca Babylon Soundgarden, Massive Attack, Judas Priest, Monkey Project – Unforbidden Festival gibi büyük etkinlikler ve festivallerle İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Bonus Parkorman, açık hava sinemaları, tiyatrolar, stand-up gösterileri ve performans sanatları gibi tasarladığı birçok etkinlikle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Parkorman
        #Babylon Soundgarden
        #Massive Attack
        #İKSV Gezgin Salon
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        İngiltere lider olarak turladı!
        İngiltere lider olarak turladı!
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        İsrail sığınma merkezlerini ve evleri hedef almayı sürdürüyor
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Fransa'ya Polonya şoku!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        "Arda da Montella da gülüyor"
        "Arda da Montella da gülüyor"
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        Dünya yapay zekaya ne kadar hazır?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa