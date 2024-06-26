'Ormanın İzin Verdiği Kadar Park'

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Bonus Parkorman mevcut yapıların doğaya saygılı bir şekilde onarıldığı ve korunduğu, İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe bir yaşam alanı sunarak, kültür, sanat, gastronomi ve sporun buluştuğu benzersiz bir sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Garanti BBVA ile yapılan 5 yıllık isim sponsorluğu anlaşması sonrasında “Bonus Parkorman” adıyla yeniden hayat bulan bu eşsiz alan, İstanbul halkına doğa ile iç içe bir yaşam sunmayı hedefliyor.

21 yapının rehabilitasyonu ile doğa ve spor alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, topraksız tarım alanları, yeme-içme mekanları ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği benzersiz alanlarla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

REKLAM Nafiz Karadere-Recep Baştuğ Bonus Parkorman’ın İstanbullular için vazgeçilmez bir uğrak noktası olacağını vurgulayan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, “Doğuş Grubu olarak, İstanbul’un kalbindeki Parkorman’ı büyük bir titizlikle rehabilite ettik. Büyük bir özveri ile bu anlamlı yatırımın ortaya çıkmasında katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma, paydaş ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Doğa ile iç içe ve 7/24 yaşayan bir buluşma noktası sunma hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, doğal dengeyi korumayı iş yapma tarzımızın merkezine yerleştirdik. Yeni yapılar inşa etmek yerine mevcut olanı doğaya saygılı bir şekilde onarıp koruyarak, ormanın ahengini bozmadan var olanı iyileştirdik. Parkorman, doğanın kalbinde kültür, sanat, gastronomi, spor ve eğlenceyi buluşturan bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı. Amacımız, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve hem bireysel hem de kurumsal anlamda sosyal, çevresel ve finansal alanlardaki yenileyici yaklaşımımızı göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmek…” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, farklı, projelerle, sponsorluklarıyla uzun yıllardır sosyal hayatın önemli bir rengi ve destekçisi… Doğuş Grubu’nun vizyoner bir yaklaşım ve önemli bir yatırımla, doğayla uyumlu şekilde dönüştürdüğü ParkOrman’da 5 yıl sürecek bir iş birliği gerçekleştirdik. Hem şehrin merkezinde hem de doğayla iç içe olan Bonus ParkOrman’ın İstanbullular için bir kaçış noktası olacağına inanıyorum. Bonus ParkOrman’ın İstanbul’da yaşayanlar ve sanatseverler için şehir içinde nefes almayı sağlayacak bir mekân olmasına katkıda bulunmaktan mutluyuz. Bundan sonra da etkinliklerin vazgeçilmez adresi olarak pek çok konser ve festivale ev sahipliği yapmasını, ziyaretçilerinin unutulmaz anılar biriktirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve Gelecek Planları Bonus Parkorman, 29-30 Haziran'da gerçekleşecek İKSV Gezgin Salon etkinliğiyle yaza hızlı bir giriş yapacak. Yaz boyunca Babylon Soundgarden, Massive Attack, Judas Priest, Monkey Project – Unforbidden Festival gibi büyük etkinlikler ve festivallerle İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Bonus Parkorman, açık hava sinemaları, tiyatrolar, stand-up gösterileri ve performans sanatları gibi tasarladığı birçok etkinlikle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak.