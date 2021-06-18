"BENİMLE KEYİF YAPIP, ONUNLA DAVETLERE KATILIYORDU"

Yıllar önce Orhan Pamuk ile aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, geçtiğimi aylarda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Fişekçi, Pamuk'un o dönemlerde Hintli yazar Kiran Desai ile sevgiliyken kendisiyle de görüştüğünü söylemişti. Karolin Fişekçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mailleştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'ncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’ncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp, resmi davetlere onunla gidiyordu.