Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, dostlarıyla bir araya geldi - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, önceki akşam Tarabya'da bir mekanda objektiflere yansıdı. Dostlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen ikili, mekandan geç saatlerde ayrıldı.

"KÖPEK SALDIRISINA UĞRADIM"

Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda görüntülenen Sevim Emre, doktor kontrolüne geldiğini söyleyerek geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz bir olayı şu şekilde anlatmıştı:

Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün de doktor kontrolü için geldim.