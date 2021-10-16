Oyuncu, yönetmen ve yazar Yılmaz Erdoğan'ın çok konuşulan filmi 2005 yapımı filmi Organize İşler 1 sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. BKM Film'den Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği Organize İşler filmine dair her şey merak konusu. İşte Organize İşler 1 hakkında merak edilenler...
ORGANİZE İŞLER 1 KONUSU
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.
ORGANİZE İŞLER 1 NEREDE ÇEKİLDİ?
Organize İşler filminin çekimleri için 26 farklı mekanın kullanıldığı biliniyor. Filmde, Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club’ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.
ORGANİZE İŞLER 1 OYUNCULARI TAM KADRO
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)
Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)
Ayberk Atilla (Köylü)
Bican Günalan (İbrahim)
Osman Gidişoğlu (Ercüment)
Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)
Nuri Gökaşan (Savcı)
Osman Wöber (Komiser)
İclal Aydın (Hilal)
Sinan Bengier (Melih Abi)
Berrak Tüzünataç (Ebru)
Ferhat Yılmaz (Sami)
Caner Alkaya (Arif)
Celal Tak (Semih)
Deniz Özerman (Okuldaki Veli)
Ersin Korkut (Ersin)
Erdem Baş (Hayri)
Hande Dane (Suna)
Ezgi Mola (Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Rıza)
Sarp Apak (Kemal)
Cem Aksakal (Cem)
Aydan Taş (Aydan)
Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)
Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)
Gülhan Tekin (Elmas)
Melike Güner (Yosun)
Özgür Tanık (Şeniz)
Cahit Taş (Tiger)
Nusret Karakuş (Nusret)
Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)
Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)
Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)
Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)
Erhan Gölbey (Sadık)
Mustafa Canıvar (Mustafa)
Deniz Özmen (Kutluhan)
Kadir Kandemir (Atakan)
Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)
Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)
Önder Açıkbaş (Tabutçular)
Murat Yıldırım
Timur Acar
Onur Buldu
Umut Kurt
Batuhan Or
Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)
Neşe Sayles (Kasiyer)
Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)
Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)
Sinem Güven (Dansöz)
Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)
Metin Keçeci (Kertenkele)
Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)
Cem Arslan (Radyo Programcıları)
Gürhan Ateş
Sinan Kılıç
Şahin Yaylı
Ayhan Güngör
Nihat Sırdar
Türkan Avcı
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