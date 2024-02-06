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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı

        Ordu'da tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde evli ve 1 çocuk babası olan erkek arkadaşı tarafından tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:03 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:05
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        Tabancayla başından vurulan kadın ağır yaralandı
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        Ordu'nun Kumru ilçesinde Meltem Kuloğlu (38), erkek arkadaşı Cenk Benli (38) tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken Benli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün ilçeye bağlı Yeniakçaalan Mahallesinde meydana geldi. Meltem Kuloğlu, evli ve 1 çocuk babası olan erkek arkadaşı Cenk Benli'nin evine gitti. İddiaya göre Kuloğlu evin kapısına yaklaştığı sırada dışarıdan gelen sesler üzerine endişeye kapılan Benli, ruhsatlı tabancası ile camdan ateş etti. Kuloğlu, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

        BAŞINDAN VURULAN KADIN AĞIR YARALANDI

        Dışarı çıkan Benli, kadın arkadaşını vurduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, genç kadını evin önünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde başının sol tarafından vurulduğu belirlenen Kuloğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kuloğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        ZANLI TUTUKLANDI

        Jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile gözaltına alınan Cenk Benli, Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Benli, 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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