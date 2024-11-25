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        Haberler Bilgi Gündem Ordu'da okul tatil mi? Ordu'da 25 Kasım 2024 bugün okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik açıklama yaptı mı?

        Ordu'da okul tatil mi? Ordu'da 25 Kasım 2024 bugün okul var mı, ders işlenecek mi?

        Türkiye'nin dört bir yanından kış manzaraları gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştırırken eğitimi de sekteye uğrattı. Birçok ilde Valilikler, eğitime ara verilmesine karar verdi ve 35 kentte okullar tatil edildi. Peki, bugün Ordu'da okul var mı yoksa okul tatil mi? İşte, tüm merak edilenler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:00
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        • 1

          Geçen haftadan beri ülkeyi etki altına alan kar ve sağanak yağış devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu, eğitime de ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde Valilikler, okulları tatil etme karar aldı. Peki, 25 Kasım Pazartesi Ordu'da okul tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...

        • 2

          25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Ordu'da 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.

          Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        • 3

          ORDU'DA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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