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Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'a polisleri yaralama cezası

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalandığı esnada 2 polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, polis memurlarının yaralanmasıyla ilgili 8’inci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Arduç'u, polislerden birisini 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıl, diğerini ise 'yaralamak' suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

28.09.2021 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'a polisleri yaralama cezası
Ceren'in katiline ilk ceza!
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İHA

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 8'nci duruşması görüldü. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cinayet zanlısı Özgür Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

TOPLAM 15 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 8'inci kez hakim karşısına çıkan Arduç, söyleyecek bir şeyin olmadığını sadece cezasının kesinleşmesini istediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti Arduç'u, Zeki Çelik isimli polis memurunu kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli isimli polis memurunun yaralamaktan ise 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Arduç'u yakalama esnasında yaralanan ve şuan halen kolunda yüzde 60 güç kaybı olan polis memuru Zeki Çelik şuan söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

CEZASININ KESİNLEŞMESİNİ İSTEMİŞTİ

Öte yandan Özgür Arduç, bir önceki duruşmada söyleyecek bir şeyinin olmadığını, sadece cezasının verilmesini talep ettiğini belirtmiş, mahkeme heyeti duruşmayı bir ileri tarih olan bu güne (28 Eylül) ertelemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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