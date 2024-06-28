Ordu'da boğulma tehlikesi geçirmişti, kurtarılamadı

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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile ailesiyle giden Mustafa Aktaş, girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredekiler ve ailesi tarafından denizden çıkarılan Aktaş'a olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

AA'nın haberine göre; ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.