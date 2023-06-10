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Ordu'da baba ile kızı aynı gün vefat etti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, baba ile kızı, aynı gün yaşamını yitirdi

Giriş: 10.06.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da baba ile kızı aynı gün vefat etti
AA

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı İmeçli Mahallesi'nde dün asma yaprağı toplamak için tek katlı evin çatısına çıkan Nurgül Baştürk (59), dengesini kaybederek zemine düştü.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Ağır yaralanan Baştürk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahale rağmen kurtarılamadı.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Kızının vefat ettiğini öğrenen felçli olan baba Mehmet Özcan (89) da rahatsızlanması üzerine götürüldüğü aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Baba ve kızının cenazeleri, bugün kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanda toprağa verildi.

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