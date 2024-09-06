Orban'a göre Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme "kesinlikle mümkün ve gerekli" | Dış Haberler

Orban'a göre Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme "kesinlikle mümkün ve gerekli" | Dış Haberler

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin "kesinlikle mümkün ve gerekli" olduğunu söyledi.

Orban, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na katıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Orban, burada yaptığı açıklamada, "Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme kesinlikle mümkün ve gerekli." dedi.

Batı kamuoyunda "önce barış planı yapılması sonra müzakerelerin açılması sonra da ateşkesin uygulanması" gibi bir yanlış anlaşılma olduğunu savunan Orban, "Ama durum böyle değil, çünkü son yaşananlara ve kişisel tecrübelerime baktığımda, benim kastettiğim önce ateşkes sonra diyalog ve son olarak da barış planıdır." ifadesini kullandı.

REKLAM Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ile de diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getiren Orban, "Her iki tarafın da kabul edebileceği bir barış planı beklersek hiçbir zaman barış olmayacak çünkü ilk adım barış değil, ateşkestir." yorumunu yaptı. Orban, Macaristan olarak Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlendiği temmuz ayı başında kendisinin Kiev, Moskova ve Pekin'e yaptığı gezileri hatırlatarak, "Bence bir barış misyonu gerekli." ifadesini kullandı. AB'yi de kullandığı dil konusunda eleştiren Orban, "16 yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi'ndeyim. Deneyimlerime göre kullandığımız dil ve izlediğimiz siyasi hedefler hep barış olmuştur. Ancak şimdi savaş yanlısı görünüyor. Bundan hoşlanmıyorum. Bunun, AB için iyi olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Orban, yaklaşan ABD seçimlerinde de Donald Trump’ın bir sonraki başkan olmasını ümit ettiğini de söyledi. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.