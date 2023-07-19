1970 Londra doğumlu yönetmen Christopher Nolan, yeni biyografik filmi Oppenheimer ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 100 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilen film, tüm dünya ile aynı gün Türkiye'de de vizyona girecek. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen filme dair bilgiler...