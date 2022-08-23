Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Daha önce Galatasaray formasını da terleten Henry Onyekuru da gündeme oturdu. 53. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Belhanda topu ağlarla buluşturunca skor 3-1'e geldi. Onyekuru 66. dakikada bir kez daha sahne aldı: Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

Dzyuba'nın golünden sonra Onyekuru, tribünlere doğru 'ağlama' hareketiyle sevincini gerçekleştirdi. Onyekuru, Galatasaray'da forma giydiği dönemde de Fenerbahçe ağlarına gol attıktan sonra aynı sevinci yapmış ve Fenerbahçe taraftarının tepkilerini üzerine çekmişti. Onyekuru ayrıca maçın sonunda yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu. Onyekuru instagram paylaşımında ""4. yıldızı alana kadar sakin olun" yazarak gol sevinci resmine yer verdi. Henry Onyekuru, Adana Demirspor'a sezon başında Olympiakos'tan kiralanmıştı.