Yunan temsilcisi Olympiakos, Galatasaray’la sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru konusunda Monaco’nun kapısını çaldı. Onyekuru ise Galatasaray’da kalmak istiyor. Monaco kadroda düşünülmeyen oyuncuyu en iyi teklifi verene satmak niyetinde ancak Onyekuru’nun tavrı transferin akıbetini belirleyecek.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Monaco yetkilileriyle konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, “Eğer beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos’a gitmem. Beni yeniden Galatasaray’a kiralayın. Burada mutluyum. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum” dedi.