Son olarak ‘Kalk Gidelim’ dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran ile iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üçlü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun, oyuncunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan Yaran’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Peki Onur Seyit Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Seyit Yaren hakkında...

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim