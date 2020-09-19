Önlemsiz yıkım mahalleliyi korkuttu!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Fatih'e bağlı Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nun eski ve depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkımı gerçekleşti.

TEDBİR ALINMADI KONTROL YAPILMADI

Yıkım süresince okul çevresinde tedbirin alınmaması ve kontrollerin yapılmaması dikkat çekti. Yıkılan okulun çevresinde su satan çocuğun yıkım anında olay yerinden uzaklaştırılması tedbirsizliği gözler önüne serdi.

"ÇOCUĞA BİR ŞEY OLABİLİRDİ"

Çevredeki sakinlerinden Leyla Yeşilkaya, “Yıkım birdenbire başladı. Herhangi bir usulsüzlük olmadı fakat daha iyi önlem alınsaydı iyi olurdu. O çocuğun orada başına bir şey gelebilirdi” ifadelerini kullandı.