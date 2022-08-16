Onlar da Beykoz'un 'Yaren' leylekleri...

AA

Martın sonunda İstanbul'a geldikten sonra yaz aylarının sonuna kadar burada üreyip vakit geçiren leylekler, 10 yıldır aynı caminin kubbesine yaptıkları yuvada çok sayıda yavru leylek dünyaya getirdi.

Dünyaya gelen yavru leylekler, Beykoz bölgesinde uçmayı öğrendikten sonra ağustos itibarıyla yeniden sıcak bölgelere göç ediyor.

Paşamandıra Mahallesi'ndeki Değirmendere Merkez Camisi'nin kubbesinin tamamlandığı 2012'de ilk kez buraya yuva yapan leylekler her yıl dünyaya getirdikleri yavrularla ailelerini büyüttü.

Bölge halkının kısa sürede benimsediği leylekler, erişkin duruma geldikten sonra çevredeki binaların çatısında vakit geçirmeye başladı.

KÖY HALKI YAREN LAKABINI TAKTI

Değirmendere Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Remzi Çevik, cami inşaatı devam ettiği sırada kubbenin yerleştirilmesinin ardından leyleklerin ilk kez burada yuva yaptığını söyledi.

Çevik caminin kubbesinin 2012 yılında bittiğini ifade ederek şunları söyledi:

"2013 yılı itibarıyla bu leylekler camimizin kubbesine yuva yapıp yaklaşık 1 ay zarfında yavrularını çıkarıp yaz bitiminde de göç yoluna çıkıyorlar. Köyümüze her yıl geliyor bu leylekler, ilk yıl 2 tane, sonraki yıllarda 3, bu yıl da 4 yavru yaptılar. Köy halkı 'Yaren' lakabını taktı. Burada çok seviliyorlar. Bizler de alıştık artık onlara, geldikleri ve gittikleri zamanları da artık ezberledik."

Leyleklerin martın sonunda geldiğini ve ağustosun ilk 10 gününde göç ettiklerini aktaran Çevik, "Köy halkımız da sağ olsunlar, sahip çıktılar. İlk zamanlar şaşkınlığa sebep olsalar da şimdi gözümüz görmediğinde 'Neredeler acaba?' diye merak ediyoruz. Artık bugün yarın giderler. Seneye mart-nisan gibi yeniden yumurtlamak üzere camimize gelirler diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"GÖREMEDİĞİMİZ ZAMAN TELEFONDA BİRBİRİMİZE SORDUĞUMUZ OLUYOR"

Yöre sakinlerinden Muammer Çınar, mahallelerinin çok sayıda kuş türünün göç yolu üzerinde olduğunu söyledi.

Yavru leyleklerin şu anda uçmaya başladıklarını belirten Çınar, "Artık göç zamanları geldi. Herkesin sevgilisi haline geldiler. Bundan önce geçen sene yavrularının bir tanesi kubbeden düşerek ölmüştü" dedi.

Çınar, leyleklerin sürü halinde dolaştığını ve gündüz vakitlerinde yaptıkları yuvada hiç görünmediklerini anlattı.

Leyleklerin mahalleye renk kattığını dile getiren Çınar şöyle konuştu:

"Gündüzleri uçarak yemlenmeye gidiyorlar. Hem yavrularını gezdiriyorlar hem de uçmayı öğretiyorlar. Akşamları da gelip yavruların 4'ü bir duruyor anne baba ayrı duruyor. Sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe giderler. Göremediğimiz zaman telefonda birbirimize sorduğumuz zamanlar da oluyor. Az nüfusumuza rağmen bu leylekler bizlere ayrı bir hareket kattı. Seneye tekrar gelmelerini bekliyoruz."