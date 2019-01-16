Hakim kararını mesaj vererek açıkladı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Rize'nin Ardeşen ilçesinden Trabzon'a ruhsatsız silah gönderildiği ihbarını alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti.

Polis, silahı teslim alan ve 4 tabancayı Trabzon'dan İstanbul'a otobüsle göndermek isteyen Serdar S.'yi otogarda yakaladı. Silahların Emre A. adına gönderildiğini belirleyen polis, Ardeşen, Trabzon ve İstanbul üçgeninde operasyon gerçekleştirdi. Polis Serdar S.'nin ifadesinden yola çıkarak Emre A., Mustafa K. ve Cihangir E.'yi gözaltına aldı. Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre A., Mustafa K., Serdar S. ve Cihangir E. 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



HAFİFLETİCİ SEBEPLER UYGULAMADI

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Özlem Aksoy, sanıklara ceza öncesinde toplumsal mesaj da verdi. Hakim Aksoy, "Toplumda şiddet olaylarının giderek artması, sanıkların eylemlerinin toplumun kontrolsüz bir şekilde silahlanmasına hizmet etmesi ve bu yönde adli vakaların artışı, eylemin aynı zamanda insan hayatına ve vücut bütünlüğüne saldırıların gerçekleşmesinde etken olduğu" düşüncesi nedeniyle hafifletici sebepleri uygulamadı. Sanıkların mahkemenin verdiği karara itiraz edeceği öğrenildi.