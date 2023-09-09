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Kayseri'de olay, çeşitli tarihlerde polise yapılan ihbarların ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, S.D. (23) isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol almak için evine davet etti.

DARP EDİP SENET İMZALATTILAR DHA'da yer alan habere göre evine farklı tarihlerde gelen kişiler, bir süre oturduktan sonra içeri giren T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) tarafından 'namus' adı altında darp edilerek, zorla senet imzalattırıldı. EMNİYET HAREKETE GEÇTİ Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Bu kapsamda 1'i kadın 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.