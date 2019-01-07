On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara'da en son geçen hafta Antalya Alanya ve İstanbul Bakırköy'den 10 bilen 2 kişi 179 bin 461 lira ikramiye kazanmıştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından On Numara'nın bu akşam 857. hafta çekilişi yapılacak. Çekiliş MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştirilecek. Bu haftaki ve geçen haftaki On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 7 OCAK 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenecek On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 31 ARALIK 2018

1, 2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 25, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 56, 61, 70, 72, 73, 77, 80