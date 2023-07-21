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        Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları 21 Temmuz 2023! On Numara sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

        21 Temmuz On Numara sonuçları! On Numara sonuç sorgulama ekranı!

        Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği 21 Temmuz Cuma On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte 21 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 19:49
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        21 Temmuz On Numara sonuçları
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        On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. On Numara çekiliş sonuçları, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de açıklanmaktadır. İşte, 21 Temmuz 2023 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        21 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

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        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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