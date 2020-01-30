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Ağrı çekmeyenimiz yok. İddia şu: “Çekilen ağrıların büyük bölümü durdurulabilir.”Bu kadarla da sınırlı değil. “Fıtık kaynaklı ameliyatların çok büyük bölümü gereksiz yapılıyor.” Bunları söyleyen Dünya Ağrı Konseyi Eski Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine.
Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, HT Stüdyo Sağlık’ta konuğu ile ağrıyı konuştu ve omurga kaynaklı ağrılarda sinir kökü enjeksiyonlarının uygun hastada ameliyata gerek bırakmadan hastayı nasıl iyileştirdiği konusunu masaya yatırdı. İşte aşağıda detaylarını izleyeceğiniz videodan önemli satırbaşları...
* Ağrı kötü bir şey midir?
* Ağrısız da yaşanır mı?
* Ağrının tedavi edilmesini gerekli kılan şartlar nelerdir?
* En çok çektiğimiz ağrı hangisidir?
* Ağrıların ne kadarı durdurulabilir?
* Çoğu hastanın boşuna ağrı çektiği iddiası doğru mudur?
* MR’a bağlı tıp çağı, hastaya teşhis koyup tedaviye yönlendirmede yeterli midir?
* Doktorun hastasına dokunması neden önemlidir?
* Bel ve boyun fıtıklarının cerrahisiz tedavisi mümkün müdür?
* Fıtık hastalarında cerrahi oranının yüzde 2-3 olması gerekirken çok daha yüksek olmasının nedeni nedir?
* Omurga kaynaklı tutulumlarda sinir kökü enjeksiyonlarının uygun hastada ameliyata gerek bırakmadığı doğru mudur?
* Sinir kökü enjeksiyonları hangi hastaya ne zaman uygulanmalıdır?
* Bu uygulamanın adımları nasıldır?
* “İnternet doktorluğuna soyunan hastalar çağı” ne gibi dezavantajlar içerir?
* Hastalara gerekmediği halde tüm teknolojik gelişmelerin uygulanması vicdani ve ahlaki yönden nasıl değerlendirilmelidir?
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