Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bizim Öykümüz’ün basın lansmanına kitapta öyküleriyle yer alan Ali Keçeli, Ebru Akel, Elif Naz Albayrak, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Yasemin Özilhan, Yasmin Gülman’ın yanı sıra Şükran Ovalı-Caner Erkin, Arzum Onan, Ebru Şallı, Bade İşçil, Fadik Sevin Atasoy, Özge Özden-Sinan Güleryüz, Derya Uluğ, Bengü başta olmak üzere sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Keçeli ailesi, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Ayşegül Toplusoy, Neşe Gönül gibi cemiyet dünyasından da yoğun katılımla gerçekleşti.

Tanıtımda konuşma yapan Ömür Sabuncuoğlu, “İlk kitabımız “Onların Öyküsü” için bu yolculuğa çıktığımızda büyük hayallerimiz vardı... O hayallere ulaştık ve maddi imkânsızlıklar yüzünden okuyamayan tam 126 kız çocuğumuzu okuttuk. Bu mutluluk beni daha da umutlandırdı ve elinizde tuttuğunuz ikinci kitabı hazırladık. Yine çok değerli ve zirvedeki oyuncular, sunucular ve cemiyet hayatının gencecik isimleri öyküler kaleme aldı. ‘‘Bizim Öykümüz’’ ün satışından elde edilen gelirle okuyamayan kız çocuklarımızı okutacağız." dedi.

Çok nadir dram öyküsü yazan komedyen Gupse Özay, "Onların Öyküsü ilk kitaptı, Bizim Öykümüz ikinci ve ben de ikinci kitapta yer edinebildim. Kendi hikayemle, komedi yazıyorum ama çok nadiren duygusal bir yazı yazarım. Bu da ilklerden oldu" dedi. Kitabın çocukların eğitimine gittiği için anlamı büyük olduğunu söyleyen Özay, "Benim seçtiğim hikaye tek başına yaşayan kadınların, kadınlıklarını unutması, bir mahallede kızıyla yaşayan bir anneyi kaleme aldım. Duruşu davranışları daha erkeksi olmuştu. Deliha karakterimde aynı hikayeden yola çıkarak ele alınmış bir karakterdi" diyerek kitapta ki yazısından bahsetti. "Hayatınızda sizin öykünüz olacak bir hikayeniz var mı?" sorusuna, "Ailem hep avukat olmuştu. Ben de bir dilekçe yazarak, oyunculuk için karar değiştirdiğim an benim öyküm başladı" diye yanıt verdi.

Şıklığıyla göz dolduran Arzum Onan, "Bu kitapta olduğum için onur duydum. Sayesinde 126 kız çocuğunun eğitimine katkıda bulunuldu. İkinci kitabında yüzlerce çocuğa dokunmasını diliyorum" diye konuştu. Oğlu Can'ın üniversiteye başlamasının eşi Mehmet Aslantuğ'a duygusal anlar yaşattığı anları anlatan Arzum hanım, "O çok duygulu, bu tip anları benden daha duygulu yaşıyor. Küçük yaşta babasını kaybedip, 40 yaşında baba olması onu duygulu ve hassas yapıyor" dedi.

Üçüncü kitapta öyküsünü yazacağını Ömür Sabuncuoğlu ile anlaştığı dile getiren Bade İşçil, Kubilay Aka ile hakkında çıkan aşk iddialarına, "Bu mevzular hiç uzamasın. Benim tek aşkım oğlum" diye konuyu kapattı.

Mini eteği ile dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır yazdığı hikayeyi, "Kırmızı eşarp diye bir öykü yazdım. Eşini kaybetmiş bir adamın, vapurda bir kadını kaybettiği eşine benzetmesi ve o kadınla bir türlü konuşamaması hikayesini kaleme aldım" diye anlattı. Gökçe Bahadır, film senaryosu da yazmak istediğini dile getirdi.

Yakın zaman içinde kızı Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü, "Kız çocuğu annesi olarak, kız çocukları yararına yapılan bir kitaba destek olmaya gelmem gerekiyordu. Çok güzel bir şey yapıyor Ömür'ü tebrik ediyorum" dedi. Bengü, "Zeynep'le bol bol vakit geçiriyorum. Onu hiç aksatmamaya çalışıyorum. Çok uslu bir çocuk, bizi hiç zorlamıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Eşi Caner Erkin ile kitap lansmanına katılan Şükran Ovalı, "İlk kitapta Mihran ismini ilk kez geçirdim. O yüzden bizim için yeri başkaydı. Üçüncü kitapta Caner'de olacak ve bizim bir hayalimizde var. Mihran'da bu kitapta yazı yazsın istiyoruz. İnşallah bir gün o da olacak" diye konuştu.