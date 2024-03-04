Omlet tarifi: patatesli, mantarlı, yulaflı, peynirli ve sade omlet nasıl yapılır?

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Kahvaltının vazgeçilmez lezzetlerinden olan omlet, her damak zevkine hitap eden çeşitleriyle sofraları süslüyor. İster patatesli ve mantarlı, ister yulaflı ve peynirli, isterseniz de sade olsun, omlet yapmak oldukça kolay ve keyifli. İşte size her biri birbirinden lezzetli beş farklı omlet tarifi...

Peynirli Patatesli Omlet Tarifi

Şahane lezzette bir peynirli patatesli omlet tarifi aşağıdaki gibidir.

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 adet yeşil biber

1 adet domates

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Zeytinyağı veya tereyağı

Yapılışı:

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İlk olarak patatesleri küp küp doğrayın ve hafifçe tuzlayarak bir kenarda bekletin.

Soğanı yemeklik doğrayın. Yeşil biberi ve domatesi de küp küp doğrayın.

Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını kızdırın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış patatesleri ekleyin ve patatesler yumuşayıp hafif kızarana kadar kavurmaya devam edin.

Patatesler yumuşadığında yeşil biber ve domatesi ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.

Patatesli karışım pişerken, başka bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ekleyin.

Tavada pişirdiğiniz patatesli karışımın üzerine yumurtaları dökün. Eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın.

Omletin altı hafifçe kızarana kadar orta ateşte pişirin. Altı pişen omletinizi bir tabağa koyun, spatula yardımıyla çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen omleti dilimleyerek servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirebilirsiniz.

Sıcak servis yapın ve dilerseniz yanında taze ekmek veya yeşilliklerle servis edebilirsiniz.

Bu pratik ve lezzetli patatesli omlet tarifi ile kahvaltılarınızı veya hafif öğünlerinizi renklendirebilirsiniz.

Mantarlı Omlet Tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gram mantar (isteğe bağlı olarak çeşidine göre artırılabilir)

1 adet küçük boy soğan

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz

Karabiber

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Maydanoz veya taze dereotu (servis için)

Yapılışı:

Mantarları temizleyip dilimleyin. Soğanı ve yeşil biberi küçük doğrayın.

Bir tavada tereyağı veya zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Soğanlar pembeleşmeye başladığında mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Mantarlar suyunu çektikten sonra yeşil biberi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Başka bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

Tavada mantarlı karışımı kenara alın. Aynı tavada biraz daha yağ ekleyerek yumurtaları dökün.

Yumurtaların altı hafifçe kızarana kadar pişirin. Yumurtanın üzerine mantarlı karışımı yayın.

Omletin üzeri hafifçe piştiğinde, bir spatula yardımıyla yarısını katlayarak omletinizi kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin.

Omletin diğer tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Omleti servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve sıcak servis yapın.

Dilimlenmiş maydanoz veya taze dereotu ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Yulaflı Omlet Tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 su bardağı doğranmış yeşil biber

1/4 su bardağı doğranmış domates

2 yemek kaşığı doğranmış yeşil soğan

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı veya tereyağı

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Üzerine yulaf ezmesini ekleyin ve iyice karıştırın. Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.

Doğranmış yeşil biber, domates ve yeşil soğanı yumurta-yulaf karışımına ekleyin. Rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyip karıştırın.

Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını ısıtın. Yumurtalı karışımı tavaya dökün.

Yumurtanın altı hafifçe kızarana kadar orta ateşte pişirin. Altı kızardığında, spatula yardımıyla omletinizi çevirin.

Diğer tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen omleti servis tabağına alın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.

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