Ömer Öcalan Habertürk’e konuştu: “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”

Terörsüz Türkiye Süreci devam ediyor. Sürece ilişkin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

“SÜRECE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ”

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Sürece sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Öcalan, “Bu konuda partimiz ve bizler son derece ciddi ve kararlıyız. Öcalan ile yaptığım her iki görüşmede de bu süreci sonuca götürme kararlılığını gördüm. Kürt sorunu ve süreç, günlük taktiksel ve güncel siyasi yaklaşımlarla değerlendirilemez. Öcalan, Kürtler ile Türklerin 1000 yıllık tarihsel ilişkilerini derinlemesine analiz ederek önümüzdeki yılların barış temeline nasıl oturtulacağının hesabını yapıyor.” şeklinde konuştu.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER VAR”

Öcalan, “Elbette halkımızın talepleri, ihtiyaçları ve beklentileri var. Bu ihtiyaçları hükümet yetkilileri görmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan ve hükümetten beklentiler var. Bu beklentilere yanıt verme görevi, hükümete ve ortaklarına düşmektedir. Son dönemde, istisnalar hariç herkes pozitif bir dil kullanmaktadır. Herkes bu sürece dört elle sarılmalı. Bölgede de Kürtler, sürecin barışla sonuçlanması için büyük bir heyecan içerisindedir. Kuşkular olsa da barışa büyük bir özlem var.” dedi.

“TEHLİKELERE KARŞI HASSAS DAVRANILMALI” Sürece yönelik hassas davranmanın önemine dikkat çeken Öcalan, “Tabii ki tehlikelere karşı, başta hükümet olmak üzere, siyasi kesimler hassas davranmalıdır. İnşa etmek, oluşturmak, büyütmek çaba ister ama bozmak, kırmak, dökmek iki cümleyle olur. Biz o cümleleri kullanmayacağız ve kimsenin de o cümleleri kullanmasını istemiyoruz.” diye konuştu.