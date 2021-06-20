Bankacılıktan öğretmenliğe, doktorluktan ev hanımlığına her yaştan, her meslekten tamamı amatör müzikseverlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, 'Babalar Günü' için çok özel bir konserde sahneye çıkacak.

Müziğe gönül vermiş insanların "Herkes Şarkı Söylesin" sloganıyla bir araya geldiği topluluk 21 Haziran'da Trump Alışveriş Merkezi'ndeki Trump Sahne'de saat 19.15'te müzikseverlerle buluşacak. Topluluk, 'Gökkuşağı Konserleri' başlıklı konserinde poptan Türk Sanat Müziği'ne her türden sevilen şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok ünlü isimle çalışan ve topluluğun şefliğini de üstlenen usta müzisyen Ömer Öcal, söylemek istediği müzik türü ne olursa olsun, şarkı söylemek isteyen tüm amatörleri gruba katılmaya davet ediyor.