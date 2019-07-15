Ömer Halisdemir kimdir, nereli? Sorular 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıldönümünde merak konusu oldu. Darbe girşiminin seyrini değiştiren isimlerden biri olan kahraman türk askeri Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbeciler tarafından Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca tarafından şehit edildi.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR, NERELİ?

Şehit Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 yılında Niğde'de dünyaya gelmiştir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

ÖMER HALİSDEMİR'İN HAYATI

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?

15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Habertürk, Hürriyet ve Takvim gazeteleri dâhil olmak üzere çeşitli Türk basın kuruluşları, Halisdemir'den "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri" diye bahsetti. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler ise üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.