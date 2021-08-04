Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, ABD'nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı. Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaptı. Peki, Ömer Faruk Yurtseven kimdir ve kaç yaşında? İşte Ömer Faruk Yurtseven'in basketbol kariyeri...

Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

19 Haziran 1998'de Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya gelen Ömer Faruk Yurtseven, NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyiyor. Ömer Faruk Yurtseven Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 senesinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı sene Jordan Brand Classic kampında boy gösterdi. 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli sebebiyle koçu Željko Obradović tarafından eleştirilmiştir.