Ömer Altunalan'dan yeni şarkı: 'Şaşırmıyorum' yayında
Ömer Altunalan, yeni şarkısı 'Şaşırmıyorum' ile müzikseverlerle buluştu
Giriş: 18.03.2025 - 08:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 08:13
Ömer Altunalan'ın, 'Şaşırmıyorum' adlı yeni şarkısı yayımlandı.
Daha önce yayınladığı 'Katılıyorum' ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez de enerjik yapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısında.
Söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan 'Şaşırmıyorum'un aranjesinde ise Anıl Umut’un imzası bulunuyor.
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