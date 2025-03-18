Ömer Altunalan'dan yeni şarkı: 'Şaşırmıyorum' yayında

Ömer Altunalan'ın, 'Şaşırmıyorum' adlı yeni şarkısı yayımlandı.

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Daha önce yayınladığı 'Katılıyorum' ile büyük beğeni toplayan sanatçı, bu kez de enerjik yapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dikkat çeken yeni şarkısıyla dinleyicilerin karşısında.