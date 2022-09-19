Ölüme yürüdü! Bir "kör nokta" faciası daha

Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu haber alıp kaza yerine gelen Bayram Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ersin B., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı ise, MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik yoğunluğu nedeniyle TIR şoförünün aracı durdurduğu, bu sırada Bayram Damar'ın önünden geçmek istediği TIR'ın hareket etmesiyle de altında kaldığı görüldü.