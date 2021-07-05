Tarla kenarında karton kutuda bebek dehşeti!

DHA

Bursa'da, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi kırsalında insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi.

HAREKETSİZ YATAN BEBEK GÖRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Harmanlar Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.

YENİ DOĞDUĞU BELİRLENDİ

Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKACAK

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız bebek ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.