Olten Filarmoni Orkestrası 2024-2025 sezonu açılış konserinin ardından heyecanla ikinci konserine hazırlanıyor. Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Olten Sanat Vakfı tarafından özel olarak tasarlanan ve İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan, klasik müzik ve balenin sentezi 'Kemal ile Latife Danslı Anlatımı' ilk kez 20 Kasım Çarşamba günü İzmirli sanatseverlerin karşısına çıkacak. Bu konserde Tolga Taviş yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası’na koreografisini Burcu Sürmeli Borovalı’nın yaptığı performans ile İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları eşlik edecek, Cemal Necip Gürel’in yazdığı metni Hakan Gerçek seslendirecek.

REKLAM advertisement1 Olten Filarmoni Orkestrası 20 Kasım 2024 tarihli konserinde Burcu Sürmeli Borovalı koreografinde “Kemal ile Latife” adlı danslı anlatım projesi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçı bu proje ile ilgili şunları söyledi: “Olten Filarmoni ile ilkini 2022 yılında yaptığım Sentez adlı gösteriden sonra, gecenin beğenilmesi ve özellikle Kadın Efeler, Bayram Halayı gibi bölümlerin hayli ilgi görmesi, kendi hikayemizi sahneye taşıma fikrini oluşturdu. Kemal ve Latife’nin hikayesini anlatmak, onların 1922-1925 yılları arasında geçen evliliklerini sahneye taşımak istedim. Biri 20’li yaşlarının başında İzmirli, çok iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, piyano çalan, ata binen kendinden emin bir tüccar kızı, diğeri destanlar yazan ama aynı zamanda halk insanlığından vazgeçmeyen Kemal... Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi bale sanatçılarımız, Olten Çocuk Korosu ile hep beraber eseri sahneleyeceğiz. Eserde Kemal ve Latife dışında Zübeyde Hanım, Salih Bozok, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Fahrettin Altay gibi karakterleri göreceğiz. Ayrıca Anadolu Turu bölümümüzde Anadolu halkını da izleyeceğiz.”

Olten Filarmoni Orkestrası’nın bu özel konserine katılmak isteyen ya da askıda bilet bağışlamak isteyen tüm sanatseverler oltensanat.com.tr'den ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.