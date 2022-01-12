Trinidad ve Tobago Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki Lendore'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışı finalinde ülkesine bronz madalya kazandıran Deon Lendore, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya da elde etmişti.